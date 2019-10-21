У Києві відкриють "Натрій" – молодіжний простір на честь кіборга Ігоря Брановицького

25 жовтня на базі Молодіжного Центру Громадянської освіти презентують молодіжний простір, названий на честь кіборга Ігоря Брановицького . Гроші на нього збирали студенти Української академії лідерства, проводячи благодійні забіги.

Аби відкрити центр, студенти упродовж чотирьох років проводили благодійні забіги. За цей час вдалося назбирати близько ста тисяч гривень.

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Після першого забігу було вирішено назвати центр на честь кіборга Ігоря Брановицького. Для назви використали його псевдо – Натрій.



Уперше забіг провели у 2015 році

Організаторами відкриття є представники найбільших молодіжних організацій – Пласт, УАЛ, ФРІ. Простір функціонуватиме на базі Молодіжного Центру Громадянської Освіти.



Студенти власноруч займалися облаштовуванням центру і ремонтували приміщення

Відкриття пройде 25 жовтня об 11:00 на вулиці Пестеля 5-7 у Києві. На заході будуть присутні міністерка освіти і науки України Ганна Новосад і міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

Хто такий Ігор Брановицький?

Ігор Брановицький (псевдо Натрій) – кулеметник 90-го окремого десантного штурмового батальйону "Житомир" 81-ї десантно-штурмової бригади, загинув у боях 21 січня 2015 року.



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