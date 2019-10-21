18:43
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      У Києві відкриють "Натрій" – молодіжний простір на честь кіборга Ігоря Брановицького

      285 Читать новость на русском
      Натрій – це псевдо Героя України Ігоря Брановицького
      Натрій – це псевдо Героя України Ігоря Брановицького

      25 жовтня на базі Молодіжного Центру Громадянської освіти презентують молодіжний простір, названий на честь кіборга Ігоря Брановицького . Гроші на нього збирали студенти Української академії лідерства, проводячи благодійні забіги.

      Аби відкрити центр, студенти упродовж чотирьох років проводили благодійні забіги. За цей час вдалося назбирати близько ста тисяч гривень.

      Читайте також: Що планує уряд зробити з українським культурним простором

      Після першого забігу було вирішено назвати центр на честь кіборга Ігоря Брановицького. Для назви використали його псевдо – Натрій.


      Уперше забіг провели у 2015 році

      Організаторами відкриття є представники найбільших молодіжних організацій – Пласт, УАЛ, ФРІ. Простір функціонуватиме на базі Молодіжного Центру Громадянської Освіти.


      Студенти власноруч займалися облаштовуванням центру і ремонтували приміщення

      Відкриття пройде  25 жовтня об 11:00 на вулиці Пестеля 5-7 у Києві. На заході будуть присутні міністерка освіти і науки України Ганна Новосад і міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

      Хто такий Ігор Брановицький?
      Ігор Брановицький (псевдо Натрій) – кулеметник 90-го окремого десантного штурмового батальйону "Житомир" 81-ї десантно-штурмової бригади, загинув у боях 21 січня 2015 року.

      Під час оборони аеропорту витягнув на собі двох поранених побратимів з нового терміналу, після чого сам потрапив у полон. Як розповіли очевидці, після тортур і знущань над побратимами добровільно визнав себе кулеметником, якого так розшукували бойовики.

      Після катування був застрелений двома пострілами у голову російським терористом "Моторолою". У березні ідентифікований серед загиблих, яких вивезли з Донецька.

      Похований 3 квітня на Берковецькому кладовищі Києва. Герой України, лицар Ордену "Народний Герой України".

      blog_ava
      Як приготувати шарлотку: швидкий рецепт приготування смачного десерту
      сьогодні
      10716
      Теги: Новини України Новини культури Новини Києва Кіборги АТО Донецький аеропорт Пласт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      сьогодні , 17:52 Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      Микола Давидюк 1937
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 17:35 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 163
      Неоднозначні політичні жарти 95 Кварталу: смішно аж соромно
      сьогодні , 16:30 Неоднозначні політичні жарти 95 Кварталу: смішно аж соромно
      Ярослав Голобородько 1289
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сьогодні , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 1492
      Забруднення повітря в Україні: у чому небезпека та які причини смогу
      сьогодні , 14:06 Забруднення повітря в Україні: у чому небезпека та які причини смогу
      Вероніка Климська 5516
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук