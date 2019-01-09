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      У Києві відкриють новий баскетбольний рік

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      У Києві відкриють новий баскетбольний рік

      Матчем "Київ-Баскет" – "Миколаїв" в Суперлізі Парі-Матч стартує новий, 2019 рік. Правда, гра буде першою в січні не для всіх. Раніше команда Євген Мурзіна в рамках Кубка України вже встигла зустрітися з "Черкаськими Мавпами". Це була гра-відповідь, яку "Київ-Баскет" виграв 76:69, але поступився за сумою двоматчевого протистояння (минула зустріч завершилася перемогою чемпіонів України 109: 91).

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      З одного боку, у "корабелів", які вибули з Кубка України ще раніше, було більше часу на відпочинок. А з іншого – кияни отримали більше ігрової практики, адже, по суті, новорічних канікул у них і не було.

      Відзначимо, що в чемпіонаті "Миколаїв" відстає від "Київ-Баскет" лише на два очки, при цьому у "корабелів" є два матчі в запасі: в тому числі, одна домашня зустріч з киянами, з якими вони і в минулий раз грали на виїзді . "Миколаїв" тоді зміг виграти першу чверть, але програв у підсумку 72:85.

      На користь підопічних Віталія Чернія говорить те, що вони видали серію з трьох перемог, яка зараз є найтривалішою в Суперлізі Парі-Матч. А ось "Київ-Баскет" зміг лише в останньому матчі 2018 року перервати свою серію з трьох поразок поспіль.

      Після матчу в Києві команду чекає зустріч з "Черкаськими Мавпами". Головний тренер БК "Миколаїв" Віталій Черній наголосив, що чемпіонат дуже рівний і кожен матч не обходиться без інтриги.

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      "Рівень Суперліги Парі-Матч виріс. Цьому посприяв приїзд легіонерів. Вони додають видовищності, доповнюють наших вихованців, які потроху до них підтягуються. Також на матчі йдуть глядачі – це найголовніше. Звичайно, хочеться досягти більшого, займати більш високі місця в Європі, але на це потрібен час", – зазначив Віталій Черній.

      Іншими словами, нас чекає ще одне цікаве протистояння, яке однозначно гідно, щоб бути не тільки першим, але і одним з найяскравіших в новому році. Матч "Київ-Баскет" – Миколаїв" відбудеться у четвер, 10 січня. Початок о 18:30.

      Теги: Спорт Баскетбол БК Київ-Баскет чемпіонат України з баскетболу БК Миколаїв
      Джерело: 24 Канал
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