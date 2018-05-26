У Києві відновили роботу п'ять станцій метро
Сьогодні, у столиці призупинили роботу п'ять станцій метро через анонімний дзвінок про їх замінування. На цю хвилину станції вже перевірено та відновлено їх роботу.
Про це повідомили у Київському метрополітені.
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Станції перевірено та відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено,
– йдеться у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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