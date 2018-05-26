У Києві відновили роботу п'ять станцій метро

Сьогодні, у столиці призупинили роботу п'ять станцій метро через анонімний дзвінок про їх замінування. На цю хвилину станції вже перевірено та відновлено їх роботу.

Про це повідомили у Київському метрополітені. Читайте також: У громадському транспорті Києва запрацював безкоштовний Wi-Fi Станції перевірено та відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено,

– йдеться у повідомленні.

Увага!

Станції перевірено та відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. pic.twitter.com/UxHhzIZflh — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 26 травня 2018 р.