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У Києві відремонтують міст Метро: коли розпочнуться роботи

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Міст Метро відремонтують
Міст Метро відремонтують / фото з відкритих джерел

У вересні буде розпочато капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку. Під час виконання ремонтних робіт рух транспорту буде здійснюватись по зустрічному напрямку в обидві сторони.

Про це у Facebook інформує прес-служба КК "Київавтодор".

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З 7 до 14 вересня планується розпочати підготовчі роботи. Перший етап робіт передбачає ремонт 2-х смуг руху в напрямку центру міста. Звертаємо увагу водіїв, що впродовж виконання ремонтних робіт, рух транспорту буде здійснюватись по зустрічному напрямку в обидві сторони,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.

Нагадаємо, у червні співавтор проекту мосту Метро Георгій Росновський заявив, що переправі загрожує обвалення, адже через погану ізоляцію арматури при будівництві, тепер деякі її частини вкрилися іржею.

Теги: Новини Києва Дороги Укравтодор
Джерело: 24 канал
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