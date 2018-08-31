У Києві відремонтують міст Метро: коли розпочнуться роботи

У вересні буде розпочато капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку. Під час виконання ремонтних робіт рух транспорту буде здійснюватись по зустрічному напрямку в обидві сторони.

Про це у Facebook інформує прес-служба КК "Київавтодор". Читайте також: "Буде лежачий поліцейський": у Києві перевернулася фура із асфальтом, він остигає на дорозі З 7 до 14 вересня планується розпочати підготовчі роботи. Перший етап робіт передбачає ремонт 2-х смуг руху в напрямку центру міста. Звертаємо увагу водіїв, що впродовж виконання ремонтних робіт, рух транспорту буде здійснюватись по зустрічному напрямку в обидві сторони,

– йдеться у повідомленні. Зазначається, що у рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо. Нагадаємо, у червні співавтор проекту мосту Метро Георгій Росновський заявив, що переправі загрожує обвалення, адже через погану ізоляцію арматури при будівництві, тепер деякі її частини вкрилися іржею.