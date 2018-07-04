У Києві відзначили День Національної поліції: фото та відео

У середу, 4 липня, у столиці України на Софіївській площі відсвяткували третю річницю створення Національної поліції України.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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Дійство було яскравим, адже святковим маршем пройшлися різні підрозділи поліції. Серед них були й новостворені підрозділи поліції діалогу та детективи.

На урочистості були присутніми представники іноземних делегацій, високопосадовці, зокрема, Президент України. Петро Порошенко нагородив правоохоронців, які проявили себе продовж року. Окрім цього на площі презентували гімн Національної поліції України.

Також було оголошено хвилину мовчання за загиблими поліцейськими.

Відео святкування Дня Національної поліції