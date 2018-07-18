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У Києві викрали скандально відомого забудовника

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Викрадено скандального забудовника Михайла Мацієвського
Викрадено скандального забудовника Михайла Мацієвського / Фото з відкритих джерел

Невідомі особи у Києві викрали скандально відомого забудовника Михайла Мацієвського. Син підприємця саме розмовляв з батьком по телефону.

Про це повідомила gazeta.ua.

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Зазначається, що повідомлення про викрадення Михайла Мацієвського надійшло на лінію "102" від сина Ярослава.

За його словами, батько встиг повідомити по телефону, що його викрали на вулиці Коновальця (Щорса) на Печерську біля його помешкання і везуть у невідомому напрямку.

Мацієвський не встиг повідомити марку автомобіля або риси викрадачів.

Викрадений Михайло Мацієвський поєднував музичну творчість з будівництвом. Раніше керував муніципальним хором "Хрещатик" і ЗАТ житловий комплекс "Митець", яке виступало забудовником каскаду елітних будинків на вулиці Коновальця (колишня Щорса). Це будинки № 32а, № 32б, № 32в, № 32г біля Університету культури,
– йдеться у повідомленні.

Цей комплекс був предметом спорів в господарських судах, а самого Мацієвського звинувачували в невиплаті зарплати підлеглим з обслуговуючої компанії.

Зазначається, що його викрадення може бути пов'язано з бізнес-розбірками навколо комплексу "Митець".

Теги: Новини України Новини Києва Викрадення
Джерело: 24 Канал
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