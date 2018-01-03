У Києві викрили антиукраїнських пропагандистів

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність у Києві пропагандистів, причетних до проведення спеціальних інформаційних операцій проти України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Двоє мешканців столиці за завданням російських спецслужб розміщували в інтернеті антиукраїнські відеоматеріали, які згодом транслювали російські ЗМІ.

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Зловмисники періодично виїжджали до РФ, де отримували від своїх кураторів відповідні інструкції та гроші за виконану роботу. Студію для зйомок та монтажу відеосюжетів вони облаштували у приватному будинку у Києві.

У матеріалах є заклики до вчинення насильницьких дій проти чинного конституційного ладу, державної влади, а також виправдування екстремістських та терористичних дій.