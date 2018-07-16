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У Києві викрили клініку, яка займалася торгівлею дітьми

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Торгівля дітьми
Торгівля дітьми / РБК

Генеральна прокуратура 16 липня повідомила про підозру представнику українського медичного центру, які займалися продажем немовлят іноземцям.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу у Києві.

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Зловмисники вивозили немовлят за кордон під прикриттям репродуктивної клініки. 

Під виглядом надання послуг із проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства зловмисники упродовж кількох років записували іноземних громадян батьками народжених в Україні дітей,
– йдеться у повідомлені. 

Правоохоронці встановили особи кількох сотень сурогатних матерів, які користувалися послугами викритої клініки.

У 2011 році їхніми клієнтами стало італійське подружжя, яке потребувало допомоги сурогатної матері. Правоохоронці з'ясували, що італійці не надали медичному закладу біоматеріал і були відсутні в Україні у момент запліднення. Тобто відбувся продаж української дитини іноземцям.

Луценко розповів, що італійське подружжя, використавши підроблені документи центру "Біотехком" і українського РАГСу, зареєструвалося батьками дитини і в жовтні 2011 року вивезли немовля до Італії.

Іноземці заплатили 32 тисячі євро для клініки і 6 тисяч євро для сурогатної матері. 

Теги: Новини України Юрій Луценко ГПУ Кримінальні новини Поліція Новини Києва Діти
Джерело: 24 Канал
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