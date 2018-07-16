У Києві викрили клініку, яка займалася торгівлею дітьми

Генеральна прокуратура 16 липня повідомила про підозру представнику українського медичного центру, які займалися продажем немовлят іноземцям.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу у Києві.

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Зловмисники вивозили немовлят за кордон під прикриттям репродуктивної клініки.

Під виглядом надання послуг із проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства зловмисники упродовж кількох років записували іноземних громадян батьками народжених в Україні дітей,

– йдеться у повідомлені.

Правоохоронці встановили особи кількох сотень сурогатних матерів, які користувалися послугами викритої клініки.

У 2011 році їхніми клієнтами стало італійське подружжя, яке потребувало допомоги сурогатної матері. Правоохоронці з'ясували, що італійці не надали медичному закладу біоматеріал і були відсутні в Україні у момент запліднення. Тобто відбувся продаж української дитини іноземцям.

Луценко розповів, що італійське подружжя, використавши підроблені документи центру "Біотехком" і українського РАГСу, зареєструвалося батьками дитини і в жовтні 2011 року вивезли немовля до Італії.

Іноземці заплатили 32 тисячі євро для клініки і 6 тисяч євро для сурогатної матері.