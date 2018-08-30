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У Києві виникли довжелезні затори: карта

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Затори у Києві
Затори у Києві / Ілюстративне фото

У четвер, 30 серпня, у Києві в першій половині дня через аварійність на дорогах утворилися великі затори. Так, вранці рух було ускладнено на Великій Окружній дорозі при в'їзді на Південний міст.

Про це свідчать дані Google-пробки.

Зараз найбільші затори у Києві утворилися на Великій Окружній дорозі, вулиці Олени Теліги, бульварі Дружби Народів і Тараса Шевченка, Дніпровській набережній, вулиці В'ячеслава Чорновола та проспекті Степана Бандери.

Читайте також: Столицю може затопити через прорив дамби на Київському водосховищі

Затори Київ карта
Карта заторів у Києві

Затри Київ карта
Карта заторів у Києві 30 серпня

Київ затори карта
Карта заторів Києва

Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Авто
Джерело: 24 канал
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