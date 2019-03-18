У Києві виникли великі затори через ремонт Шулявського моста

На Шулявці у Києві 18 березня утворилися великі затори через початок реконструкції Шулявського шляхопроводу. Це транспортна розв'язка на перетині вулиць Вадима Гетьмана-Олександра Довженка та проспекту Перемоги.

За даними Google Maps, станом на 8:00 затори в Києві були зафіксовані на об’їзних шляхах, а також на проспекті Перемоги в районі станції метро "Берестейська".

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Затори в Києві



Затори в Києві

Чому в Києві вирішили ремонтувати Шулявський міст? Він понад 10 років перебуває у критичному стані, а в лютому 2017 року шляхопровід узагалі частково обвалився. Після цього на міст заборонили заїжджати вантажівкам. Навантаження навіть легковими авто міст може не витримати, тому його ремонт був дуже необхідним.



А ще у години пік на Шулявському мосту постійно були затори: він був вузьким, в аварійному стані та весь у ямах.



Офіційно Шулявський міст закрили на ремонт 17 березня. До кінця року планують збудувати новий шляхопровід завдовжки 158,17 метра. Також з’являться 741 метр велодоріжок, ліво- та правоповоротні з’їзди, проведуть реконструкцію підземного пішохідного переходу, благоустрій та озеленення.

Ось так виглядатиме Шулявський міст після реконструкції:

Дивіться відео схеми об'їзду Шулявського мосту: