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      У Києві виникли великі затори через ремонт Шулявського моста

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      У Києві виникли великі затори через ремонт Шулявського моста
      У Києві виникли великі затори через ремонт Шулявського моста / Ілюстративне фото

      На Шулявці у Києві 18 березня утворилися великі затори через початок реконструкції Шулявського шляхопроводу. Це транспортна розв'язка на перетині вулиць Вадима Гетьмана-Олександра Довженка та проспекту Перемоги.

      За даними Google Maps, станом на 8:00 затори в Києві були зафіксовані на об’їзних шляхах, а також на проспекті Перемоги в районі станції метро "Берестейська".

      Читайте також: Як демонтують багатостраждальний Шулявський міст у Києві: перші фото

      Затори Київ Шулявський міст
      Затори в Києві

      затори Київ Шулявський міст
      Затори в Києві

      Чому в Києві вирішили ремонтувати Шулявський міст? Він понад 10 років перебуває у критичному стані, а в лютому 2017 року шляхопровід узагалі частково обвалився. Після цього на міст заборонили заїжджати вантажівкам. Навантаження навіть легковими авто міст може не витримати, тому його ремонт був дуже необхідним.

      А ще у години пік на Шулявському мосту постійно були затори: він був вузьким, в аварійному стані та весь у ямах.

      Офіційно Шулявський міст закрили на ремонт 17 березня. До кінця року планують збудувати новий шляхопровід завдовжки 158,17 метра. Також з’являться 741 метр велодоріжок, ліво- та правоповоротні з’їзди, проведуть реконструкцію підземного пішохідного переходу, благоустрій та озеленення.

      Ось так виглядатиме Шулявський міст після реконструкції:

      Шулявський міст після реконструкції візуалізація

      Дивіться відео схеми об'їзду Шулявського мосту:

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Дороги Транспорт Авто Шулявський міст
      Джерело: 24 канал
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