У Києві винуватця ДТП примотали скотчем до стовпа, аби той не втік: відео
Примотали скотчем до стовпа аби не втік – так перехожі покарали водія-винуватця ДТП у столиці. Він не лише влаштував аварію, в'їхавши в автомобіль, а й намагався побити кермувальника постраждалої машини.
Агресивного чоловіка взялився вгамовувати очевидці аварії, повідомляє "Київ Оперативний" у фейсбук.
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За словами очевидців, винуватець ДТП був в неадекватному стані і на вигляд сильно п'яний. Свідки схопили його та примотали скотчем до електроопори до приїзду правоохоронців.
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