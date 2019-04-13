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      У Києві винуватця ДТП примотали скотчем до стовпа, аби той не втік: відео

      867 Читать новость на русском
      Винуватця аварії у Києві примотали до стовпа
      Винуватця аварії у Києві примотали до стовпа / Screenshot

      Примотали скотчем до стовпа аби не втік – так перехожі покарали водія-винуватця ДТП у столиці. Він не лише влаштував аварію, в'їхавши в автомобіль, а й намагався побити кермувальника постраждалої машини.

      Агресивного чоловіка взялився вгамовувати очевидці аварії, повідомляє "Київ Оперативний" у фейсбук.

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      За словами очевидців, винуватець ДТП був в неадекватному стані і на вигляд сильно п'яний. Свідки схопили його та примотали скотчем до електроопори до приїзду правоохоронців.

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      Теги: Новини України
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