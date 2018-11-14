У Києві випав перший сніг: фото і відео
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У середу, 14 листопада, у Києві почав падати перший сніг. Очікується, що у столиці утвориться шар снігу товщиною у 3-6 сантиметрів.
Користувачі соціальних мереж діляться кадрами київського снігу.
Окрім снігу у Києві, синоптики попереджали, що на дорогах столиці утвориться ожеледиця.
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Сніжитиме також у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області.
Щодо температури повітря, то в середу у Києві стовпчики термометрів показуватимуть -1+1 градус.
У Києві випав перший сніг: дивіться відео
Джерело: 24 канал
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