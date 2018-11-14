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      У Києві випав перший сніг: фото і відео

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      Перший сніг у Києві
      Перший сніг у Києві / Фото з соціальних мереж

      У середу, 14 листопада, у Києві почав падати перший сніг. Очікується, що у столиці утвориться шар снігу товщиною у 3-6 сантиметрів.

      Користувачі соціальних мереж діляться кадрами київського снігу.

      Окрім снігу у Києві, синоптики попереджали, що на дорогах столиці утвориться ожеледиця.

      Дивіться також: Крим засипало снігом: неймовірні фото та відео

      Сніжитиме також у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області.

      Щодо температури повітря, то в середу у Києві стовпчики термометрів показуватимуть -1+1 градус.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      От і прийшла Зима!) #першийсніг #листопад #сніг

      Допис, поширений Олеся (@morisa_olesya)

      У Києві випав перший сніг: дивіться відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Перший сніг ️️️️️ #МишАня #зима #сніг #дочекалися

      Допис, поширений Anuta Ivanova (@anutaivanovaflowers)

       

      Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні Погода Київ замело снігом
      Джерело: 24 канал
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