У Києві висадять 140 кущів буксусу на пам'ять про корупціонерів

Про це інформують на сайті організації.

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"Запрошуємо вас разом з очільницею Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Екою Ткешелашвілі, детективами Національного антикорупційного бюро України та відвідувачами Парку висадити Алею боротьби. Будуть висаджені 140 кущів буксусу – по числу справ проти корупціонерів, які на цей момент передані НАБУ до суду", – наголошується у повідомленні.

Ідея акції полягає в тому, що суспільство шле зрозумілий меседж українським судам: ми посадили 140 кущів, тепер справа за вами, йдеться у повідомленні.

Парк корупції відкрився у Києві 1 червня. 9 наметів площею 700 квадратних метрів з’явилися в Національному ботанічному саду імені Гришка. Інтерактивний парк для дорослих і дітей пояснює складну тему через зрозумілі образи, об’єкти, віртуальну реальність, 3D, інтерактивні панелі та інсталяції.