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      У Києві виступить Хакамада, яка пропонувала "викупити" Крим в України

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      Ірина Хакамада виступить у Києві / info-hit.ru

      На бізнес-форумі в Києві у лютому планує виступити російська політикиня Ірина Хакамада, яка пропонувала "викупити" окупований Крим в України. При цьому вона визнавала факт анексії Росією українського півострова.

      "Вперше за 6 років у Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш затребуваних бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. (...) Не проґав унікальний виступ Ірини Хакамади на DreamBIG Forum! 27 лютого, Палац Спорту", – повідомила у фейсбуці компанія Taryan Group, яка організовує виступ Хакамади.

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      Намір російської політикині відвідати українську столицю прокоментував у фейсбуці глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров: "Уся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну".

      Що саме Хамакада казала про Крим

      Після анексії Криму політикиня заявляла, що вважає дії Росії щодо українського півострова анексією і запропонувала купити в України Крим, виплативши відповідну контрибуцію.

      "Так, це була анексія, незважаючи на "референдум". Він був проведений в ситуації конфлікту, а не в нормальних умовах. Тому я, з одного боку, згідна з Явлінським у тому, що нам потрібен повторний легітимний референдум. Але з іншого – якщо, за Григорієм Олексійовичем, повторити референдум, навіть без єдиного нашого ввічливого солдата, навіть з ОБСЄ, то це все одно ні до чого не приведе. Тому що Україна все одно буде проти, навіть якщо більшість проголосує за Росію", – казала Хакамада.

      За її словами, "в результаті ми можемо отримати нове військове загострення між нашими країнами, а це вже буде катастрофа".

      Тому я вважаю, що краще і простіше нам заплатити Україні контрибуцію,
      – сказала російська політикиня.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини Києва
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