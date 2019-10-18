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      У Києві виявили приватну клініку, де торгували людськими органами

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      У клініці знайшли зразки людських органів
      У клініці знайшли зразки людських органів / kiev.informator.ua

      В одному з приватних медичних закладів Києва лікарі проводили пересадку людських органів. Поліцейські вилучили холодильники та контейнери з біоматеріалами.

      Після тривалого розслідування правоохоронці з’ясували, що у медзакладі відбуваються незаконні операції. Як розповіли у поліції Київщини, з клініки вилучили документацію, технологічне обладнання, зокрема, холодильники з різними біологічними зразками. 

      Детальніше: Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?

      Походження органів, які було вилучено, ще встановлюють. Триває перевірка.

      Приватна клініка трансплантологів
      Лікарів підозрюють у незаконних діях / фото: Інформатор Київ

      Чому це незаконно?
      У травні Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законодавчих актів щодо охорони здоров'я та трансплантації органів. Кожна повнолітня людина може дати письмову згоду або незгоду на вилучення органів задля посмертного донорства після смерті. Дані про згоду/незгоду вносять в єдину державну електронну систему, яку також створили у травні цьогоріч.

      Що стосується живої людини, то вона може бути донором лише, якщо це родинне або перехресне донорство. Якщо органи для пересадки вилучають в людини обманом чи примушуванням, порушника чекає позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Здоров'я Лікування Медицина Кримінал Новини Києва Трансплантація
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