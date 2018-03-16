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У Києві виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями шиї

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У Києві виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями шиї
У Києві виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями шиї / ГУ НП

У Києві правоохоронці оглядають місце події, де виявили чоловіка із ножовими пораненнями шиї. Поліцейські також вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у місті Києві.

Про труп чоловіка у поліцію повідомив співробітник одного із закладів харчування на Подолі. Він виявив тіло на вимході із приміщення.

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За попередніми даними, потерпілий із дівчиною перебували у закладі. Після обіду вони рушили до виходу, однак супутниця чоловіка повернулася, бо забула банківську картку. Коли вона повернулася, то побачила чоловіка, який вже був непритомний та мав ножові потанення на шиї. За словами свідків, чоловік вийшов та сам вдарив себе ножем у шию. Проте поліцейські ретельно перевіряють цю інформацію.


На Подолі знайшли тіло чоловіка із ножовими пораненнями


Свідки кажуть, що чоловік вчинив самогубство

Правоохоронці встановили, що потерпілий – мешканець Києва, 1989 року народження.

Наразі працівники поліції проводять усі необхідні слідчі дії. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства з додатковою кваліфікацією – самогубство. Точну причину смерті вставновлять судмедексперти.

Теги: Новини України Поліція Новини Києва Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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