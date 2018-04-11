У середу вночі, 11 квітня, в Києві на вулиці Російській 74 б поблизу будинку виявили труп чоловіка. Наразі невідомо, що стало причиною смерті чоловіка.

Виклик до швидкої допомоги надійшов близько 02:30, передає "Інформатор".

Читайте також: Молодий чоловік помер у Лук'янівському СІЗО, – волонтер

Труп виявили перехожі – хлопець та дівчина. За словами очевидців, чоловікові на вигляд 25-27 років. Коли вони підійшли, то не виявили ознак життя та викликали "швидку". Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть. На тілі чоловіка не виявили зовнішніх пошкоджень.



На місце події викликали слідо-оперативну групу. Наразі слідство встановлює причину смерті.



У Києві виявили труп молодого чоловіка

Раніше повідомлялося, що у ніч із 9 на 10 квітня на Львівщині троє осіб потрапили під потяги, двоє з них отримали травми, несумісні з життям.