У Києві вийшли на мітинг до 1 травня, людей небагато: фото

У Києві кілька десятків представників державних підприємств та організацій вийшли на мітинг під будівлю Українського дому до Дня праці. Серед їхніх вимог – ухвалення стратегії реформування охорони праці в Україні, збільшення кількості робочих місць та розвиток ринку праці, аби молодь не виїжджала жити за кордон.

Люди одягнені у жовті кепки із символікою профспілок Київської міської ради профспілок та тримають такі прапори, передає "Укрінформ".

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Мітинг до 1 травня у Києві

Мітинг нечисельний – до 100 людей. Хоча організатори очікували до двох тисяч осіб.



Мітинг до 1 травня у Києві

До Українського дому прибули поліцейські для охорони правопорядку.



Мітинг до 1 травня у Києві



Мітинг до 1 травня у Києві

У перші дні травня у світі відзначають Міжнародний день робітників, або День праці, проте різні святкування та урочистості в цей період беруть свій початок ще з часів античності та отримали назву День богині Маї – покровительки землі та родючості. Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня – читайте у матеріалі 24 каналу.