У Києві вкрали бюст Лесі Українки з фасаду музею

У Києві невідомі викрали бюст відомої української поетеси Лесі Українки з меморіального будинку, що знаходиться на вулиці Саксаганського, 97. Там з 1899 по 1909 рік мешкала Леся Українка та її родина.

Про це у Facebook повідомила прес-служба Музею видатних діячів української культури.

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"З обуренням і болем повідомляємо, що вчинено черговий акт вандалізму. 3 березня, вночі, було цинічно вкрадено погруддя Лесі Українки з пам'ятною дошкою, яке вже більше 40 років прикрашало і виокремлювало меморіальний будинок у Києві по вул. Саксаганського, 97", – йдеться у повідомленні.

Погруддя було виконано із бронзи, тому цей факт міг зацікавити вандалів.

Вкрадено не типовий виріб з кольорового металу, а значиму пам’ятку історії та культури, твір мистецтва, який не тиражувався! Тому вкрай важливо знайти його до остаточного знищення вандалами. Погруддя письменниці та пам’ятна дошка складають єдину композицію і виконані з бронзи,

– зазначають у Музеї.

Зазначається, що скульптурна композиція була встановлена в 1971 року до 100-ліття від дня народження письменниці, що відзначалося на рівні ЮНЕСКО.

Наразі відкрито кримінальне провадження.