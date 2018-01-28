У Києві влада фінансує реалізацію проектів жителів міста

Уже другий рік у столиці працює "бюджет участі". Кожен може створити власний проект і отримати для нього фінансування. Наприклад, ваша школа потребує утеплення. Якщо ідею підтримає достатня кількість людей, то вже за рік заклад буде найтеплішим.

Василь Литвин – автор проекту з реконструкції футбольного поля. Для нього ця проблема дуже близька, адже з дитинства грав у районній футбольній команді "Сталь". Нещодавно у неї почалися проблеми з фінансуванням і діти залишилися без залу, поля і тренувань.

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"Я поставив собі мету та всім її озвучив. Тут варто зробити стадіон, оскільки треба, щоб діти займалися у належних умовах", – зазначив Литвин.

Для реалізації цієї мрії знадобилося чотири місяці плідної роботи. Але не дарма, адже тепер коштом Київської адміністрації стадіон буде.

Уже другий рік у столиці працює громадський "бюджет участі". Будь-який житель міста може подати проект, пов’язаний з покращенням життя в місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його втілюють у життя. Як обіцяють чиновники, з кожним роком фінансування лише зростатиме.

Німець Андре в українській столиці живе вже 6 рік. Він одразу почав брати активну участь у благоустрої міста. Заради активного голосування довелося вдаватися до хитрощів.

Тут є своєрідний менталітет. Я як іноземець, який тут проживає, своєрідна екзотика. З одного боку це плюс, але бувають і мінуси. Якщо щось трапляється погане, то я списую це на те, що не маю поняття про місцевий менталітет. Це швидше допомагає, аніж шкодить,

– поділився Андре.

І все ж таки допомагає. Адже за проект Андре проголосували. Безкоштовну ковзанку та роледром для всіх мешканців столиці облаштують на європейському рівні. Паркан, освітлення та навіть цифрове табло. Мешканці Русанівки вже можуть похвалитися і першим реалізованим проектом. Тепер район повністю контролює "всевидяче око". У кожному куточку району вже встановлено понад 50 камер.

Для того, щоб проект потрапив до розгляду мерії, потрібно набрати всього 200 голосів. Але, як зазначають автори ідей, долучати людей до голосування важко. Не всіх влаштовує система, за якою зараховують голоси.

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У Голосіївському районі вже чекає на реалізацію 4 проекти-переможці: утеплення школи, стадіон, новий дитячий майданчик та лавочки із сонячними батареями. Так само і Русанівські проекти: ковзанка, пляж та реконструкція стадіонів.

Та не лише у столиці діє громадський бюджет. Львів, Чернівці, Дніпро, Хмельницький, Краматорськ та ще декілька міст країни вже зібрали свої команди.

Змінити країну на краще може кожен. Для цього треба витратити 5 хвилин вашого часу. Просто зайдіть на сайт бюджету участі, створіть власну ідею або проголосуйте за вже готовий проект.