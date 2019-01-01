У Києві влаштували ходу до річниці народження Степана Бандери: фото і відео

У вівторок, 1 січня, у Києві влаштували ходу, присвячена 110-й річниці народження українського політичного діяча, одного з лідерів ОУН Степана Бандери. Цього року учасники ходи вийшли на акцію без традиційних смолоскипів, натомість запалили бенгальські вогні.

Про це у прямому ефір розповіла кореспондентка 24 каналу.

24 канал повідомляв та публікував фото, як річницю народження Степана Бандери візначили у Львові.

Кількасот людей у камуфляжі "Національних дружин" і в новорічних шапках тримають у руках українську символіку і спілкуються виключно українською мовою. На чолі колони їдуть автомобілі з музикою, а очолюють ходу люди в костюмах сніговиків.

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При цьому дорогу в сторону Майдану перекрили, тож проїхати можна тільки по протилежній від марширувальників стороні. На місці чергують поліція і Нацгвардія. Звучать гасла: "Слава Україні!" та "Героям слава!".



Хода до дня народження Степана Бандери в Києві//Фото: Страна

Хода до дня народження Степана Бандери в Києві//Фото: Страна

Під час акції її учасники згодом усе ж запалили смолоскипи.

Факельна хода до 110 річниці дня народження Степана Бандери. Слава Україні! #Київ pic.twitter.com/Tvr9PrrHDC — Drive (@cintavra) 1 января 2019 г.

Хто такий Степан Бандера? Український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. Невдовзі після цього гітлерівці помістили Бандеру під домашній арешт, а потім – у центральну Берлінську в’язницю. 2 роки перебував у концтаборі Заксенгаузен, згодом Бандеру звільнили та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак він відхилив пропозицію та на співпрацю з гітлерівцями не погодився.



Радянський уряд уповноважив КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.