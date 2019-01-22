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      У Києві влаштували ходу в пам'ять про перших загиблих на Майдані: фото і відео

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      У вівторок, 22 січня, у Києві вшанували пам'ять перших загиблих Небесної Сотні, а саме Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника та Юрія Вербицького. Люди ходою пройшлись до місць, де убивали Героїв і згадали, якими вони були.

      Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      Розпочалося все на майдані Незалежності біля Лядських воріт, де п'ять років назад була розміщена третя барикада, на які чергував Серій Нігоян. Звідти десятки людей, які зібралися знову на майдані, пройшлися по Хрещатику до вулиці Грушевського. До кожного пам'ятного місця, де загинули Герої, люди підходили, молилися, співали пісню "Плине кача", а також покладали свічки та квіти. Опісля відбулась пам'ятна панахида.

      небесна сотня
      Десятки людей пройшлись пам'ятною ходою 

      небесна сотня
      Родичі та близькі Героїв зібрались на майдані Незалежності

      Це перша кров. Це той момент, коли ми зрозуміли, що все серйозно, що відступати ми не можемо, а тому треба йти до кінця,
      – пригадав координатор ходи у пам’ять про перших загиблих під час Революції гідності Олександр Івашков.

      Серед присутніх були й родичі та ті, хто пам'ятає загиблих Героїв.

      небесна сотня
      Люди покладали свічки біля пам'ятних місць 

      небесна сотня
      Панахида за Героями Небесної Сотні

      Це людина з великої літери. Він був дуже хорошим, ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Він міг останнє з себе зняти й віддати, аби тільки зробити людям добро,
      – сказала племінниця Героя Небесної Сотні Олена Сеник.

      Що таке Євромайдан, або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.

      Теги: Новини України Новини Києва Історія Небесна Сотня
      Джерело: 24 канал
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