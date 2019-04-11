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      У Києві влаштували протест проти російських гастролерів (фото, відео)

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      Понад 40 осіб влаштували акцію протесту під стінами концертного клубу
      Понад 40 осіб влаштували акцію протесту під стінами концертного клубу / Борщагівка Інфо

      Невідомі влаштували масову бійку, кидали петарди та розмалювали концертний клуб. Правоохоронці затримали 11 осіб, троє з яких відбулися адмінпротоколами.

      У відділі комунікації поліції Києва зазначили, що за фактом подій біля концертного клубу порушено кримінальну справу за хуліганство. Винуватцям може загрожувати позбавлення волі до чотирьох років.

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      Що сталося

      Біля концертного клубу StereoPlaza зібралися понад 40 невідомих осіб, які почали кидати петарди у бік охорони, розмалювали фасад будівлі і втекли. Таким чином вони протестували проти виступів російських виконавців в Україні. На місце інциденту одразу прибули працівники поліції разом зі слідчо-оперативною групою та затримали одинадцятьох осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.

      Після спілкування з затриманими на трьох з них було складено адміністративні протоколи за порушення правил благоустрою територій населених пунктів.

      Дивіться відео акції протесту біля концертного клубу

      Фото: Борщагівка Інфо

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Протести Поліція Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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