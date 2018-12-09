У Києві влаштували провокацію з прапорами України та Росії: відео

У Києві невідомі прогулювались із прапорами України та Росії: відео / Кадр з відео

У неділю, 9 грудня, у Києві невідомі влаштували, ймовірно, провокацію. Так, двоє молодиків прогулювались центром міста та при цьому були загорнуті в український та російський національні прапори.