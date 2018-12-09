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      У Києві влаштували провокацію з прапорами України та Росії: відео

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      У Києві невідомі прогулювались із прапорами України та Росії: відео
      У Києві невідомі прогулювались із прапорами України та Росії: відео / Кадр з відео

      У неділю, 9 грудня, у Києві невідомі влаштували, ймовірно, провокацію. Так, двоє молодиків прогулювались центром міста та при цьому були загорнуті в український та російський національні прапори.

      Відповідне відео опубліковане у Facebook-спільноті "Киев оперативный".

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      "Нормальний такий двіж організувала ця парочка в центрі міста... Одні кажуть, що вони – молодці, інші ледь стримуються, щоб не дати по морді. Патрульні полісмени адекватно відреагували, переписали дані, направили в СБУ", – повідомили автори допису.

       

      Теги: Новини Росії Новини України Новини Києва Поліція Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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