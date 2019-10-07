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      У Києві влаштували "суд над Путіним": промовисті фото та відео

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      Колишні політв'язні та кримські татари влаштували імпровізований суд над Путіним під стінами посольства РФ у Києві. Так вони вирішили "привітати" президента Росії з його днем народження.

      Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      Активісти провели імпровізований Гаазький суд над російським президентом за скоєні ним злочини проти людства.


      Дійство під посольством РФ у Києві

      Один з учасників акції був одягнений у маску Путіна. Ця людина, тримаючи в руках плакат з різними представниками ЗМІ та пропагандистами країни-агресора, зізнавалася у своїх гріхах.


      "Путін" на імпровізованому суді у столиці


      "Суд над Путіним" у Києві

      До прикладу, "Путін" зізнався, що окупував Крим, частину Донбасу, напав на Грузію та Молдову. Наприкінці дійства іменинника засудили.

      Під стіни російського посольства прийшов, зокрема, кримчанин Володимир Балух, звільнений з російського полону на початку осені. Він розповів, що у його родині з 2014 року є цікава традиція: щоразу, коли збираються за столом, другий тост пити за смерть Путіна.

      Що відомо про Володимира БалухаВолодимир Балух родом із Криму. Займався фермерством та був українським активістом.

      Окупаційна влада РФ затримала Балуха у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Володимира засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.

      7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину.


      Звільнені з російського полону українці / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини Києва Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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