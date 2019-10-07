У Києві влаштували "суд над Путіним": промовисті фото та відео

Колишні політв'язні та кримські татари влаштували імпровізований суд над Путіним під стінами посольства РФ у Києві. Так вони вирішили "привітати" президента Росії з його днем народження.

Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Активісти провели імпровізований Гаазький суд над російським президентом за скоєні ним злочини проти людства.



Дійство під посольством РФ у Києві

Один з учасників акції був одягнений у маску Путіна. Ця людина, тримаючи в руках плакат з різними представниками ЗМІ та пропагандистами країни-агресора, зізнавалася у своїх гріхах.



"Путін" на імпровізованому суді у столиці



"Суд над Путіним" у Києві

До прикладу, "Путін" зізнався, що окупував Крим, частину Донбасу, напав на Грузію та Молдову. Наприкінці дійства іменинника засудили.

Під стіни російського посольства прийшов, зокрема, кримчанин Володимир Балух, звільнений з російського полону на початку осені. Він розповів, що у його родині з 2014 року є цікава традиція: щоразу, коли збираються за столом, другий тост пити за смерть Путіна.

Що відомо про Володимира БалухаВолодимир Балух родом із Криму. Займався фермерством та був українським активістом.



Окупаційна влада РФ затримала Балуха у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Володимира засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.



7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину.



Звільнені з російського полону українці / Інфографіка 24 каналу