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09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Києві власник ресторану розстріляв відвідувачів: є жертви

2021

Уночі проти 24 червня в одному із ресторанів Києва, який розташовується в Оболонському районі столиці, власник закладу розстріляв трьох осіб.

Про це повідомляє "Еспресо TV".

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Як зазначається з посиланням на поліцію, у власника ресторану виник конфлікт із компанією з декількох чоловіків та жінок, які тут відпочивали, – саме це і стало приводом до стрілянини.

За словами 60-річного власника ресторану, клієнти ображали його особисто в присутності його доньки, яка також тут працює.

"В розпал суперечки власник дістав пістолет ПМ і почав стріляти. Один із чоловіків, які відпочивали, отримав вогнепальні поранення, не сумісні з життям, ще двох з пораненнями госпіталізували лікарі. Того, хто стріляв, затримано. На місці пригоди працює слідча група", – додають журналісти.

Нагадаємо, нещодавно у Черкасах поліцейські у стані алкогольного сп'яніння відкрили вогонь по молодих хлопцях, з якими у них до цього виник конфлікт. 

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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