У Києві вночі горіли три автомобілі: фото та відео

У Києві вночі горіли три автомобілі / Інформатор

У Києві у дворі житлового будинку вночі горіли три автомобілі. Рятувальникам вдалося загасити пожежу, проте BMW вигорів вщент, а Toyota і Hyundai, що стояли поруч, отримали часткові пошкодження.