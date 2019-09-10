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      У Києві вночі горіли три автомобілі: фото та відео

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      У Києві вночі горіли три автомобілі
      У Києві вночі горіли три автомобілі / Інформатор

      У Києві у дворі житлового будинку вночі горіли три автомобілі. Рятувальникам вдалося загасити пожежу, проте BMW вигорів вщент, а Toyota і Hyundai, що стояли поруч, отримали часткові пошкодження.

      Окрім того, від високих температур поплавилися пластикові частини автомобіля Volvo, передає "Інформатор".

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      Основна версія поліцейських – підпал. До того ж, власник BMW розповів, що у нього були конфлікти.

      Рятувальники швидко загасили авто: фото "Інформатор"

      Очевидці розповіли, що вогонь виник поблизу нижньої частини лобового скла BMW. Причина загоряння та деталі події з'ясовуються.

      Як горіли авто в Києві: дивіться відео 


       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Авто Пожежа
      Джерело: 24 канал
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