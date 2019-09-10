У Києві вночі горіли три автомобілі: фото та відео
У Києві у дворі житлового будинку вночі горіли три автомобілі. Рятувальникам вдалося загасити пожежу, проте BMW вигорів вщент, а Toyota і Hyundai, що стояли поруч, отримали часткові пошкодження.
Окрім того, від високих температур поплавилися пластикові частини автомобіля Volvo, передає "Інформатор".
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Основна версія поліцейських – підпал. До того ж, власник BMW розповів, що у нього були конфлікти.
Рятувальники швидко загасили авто: фото "Інформатор"
Очевидці розповіли, що вогонь виник поблизу нижньої частини лобового скла BMW. Причина загоряння та деталі події з'ясовуються.
Як горіли авто в Києві: дивіться відео
Джерело: 24 канал
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