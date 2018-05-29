У Києві вночі спалили авто помічника Мосійчука: нардеп показав фото

Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що в ніч на 29 травня у Києві спалили автомобіль його помічника Станіслава Коломійця.

Про це сам нардеп повідомив у своєму Facebook.

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За словами нардепа, інцидент трапився на вулиці Григоренка у Дарницькому районі столиці.

Очевидці стверджують, що приблизно о 4-й ранку до автомобіля його помічника, припаркованого на цій стоянці, під'їхала особа на мотоциклі, облила автівку бензином, підпалила і втекла.

Внаслідок згорів не тільки автомобіль помічника нардепа, але й дві автівки поруч.

Мосійчук стверджує, що екіпаж поліції, який перебував на місці злочину, викликали пожежників, слідчих, проте, за його словами, не зробили нічого, щоб затримати зловмисника.

Нардеп наголосив, що триматиме цю справу під своїм особистим контролем.

До слова, в ніч на 29 травня у Києві вдруге за добу сталась пожежа у кінотеатрі "Екран" на проспекті Перемоги.