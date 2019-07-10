У мережі набирає популярності відео, як водій автобуса на одному з муніципальних маршрутів захоплено на своєму смартфоні грає у гру.

Ролик опублікувала Facebook-спільнота "Київ оперативний". Автори допису переконують, що водій працює у "Київпастрансі". Зауважимо, що цьому можна знайти підтвердження і на кадрах – лунає оголошення про штраф за проїзд українською та англійською мовами. Водночас, на якому саме маршруті було знято опубліковані кадри, автор не уточнює.

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"Коли домовився пошпилити у PUBG (популярна мобільна гра – 24 канал) з друзяшками і забув, що перебуваєш на роботі у "Київпастрансі" та перевозиш пасажирів", – підписали ролик у спільноті.

У "Київпастрансі" на інцидент поки ще ніяк не відреагували.