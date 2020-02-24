У Києві водій голяка лежав посеред дороги і кричав "Андрюха": відео

У Києві водій шокував своєю поведінкою перехожих. Чоловік зупинив авто посеред дороги, вийшов з нього, роздягнувся догола і ліг на асфальт. Свою дивну поведінку водій доповним ще більш дивними криками "Адрюхааааа".

Відповідне відео з неадекватним водієм опублікував "Киев Оперативный" у фейсбуці. Інцидент трапився на Голосіївському проспекті в Києві.

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Водій Volkswagen влаштував нефіговий перфоманс: вибіг зі своєї автівки, напав на перехожого, а потім зняв з себе весь одяг, просто ліг на асфальт і почав кричати "Андрюхааааааа!",

– йдеться у підписі до відео.

На асфальті чоловік лежав кілька хвилин, поки не побачив спецсигнали машини "швидкої". Тоді він швидко зібрав свої речі, сів у автівку та втік у невідомому напрямку.

Чому саме кричав чоловік і хто такий Андрюха, досі невідомо.