У Києві водій на шаленій швидкості потрощив три автомобілі
Уночі на Троєщині у Києві водій Subaru на великій швидкості протаранив три іномарки. Обставини ДТП з’ясовує поліція.
Водій не впорався з керуванням свого авто і його почало крутити, повідомляє "Магнолія-ТВ".
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Перешкодою стали припарковані KIA, Audi та Hundai. Судячи із потрощених авто, водій їхав на великій швидкості, бо машини порозвертало в різні боки, а запчастини розлетілися по дорозі.
На той момент в автомобілях нікого не було. Водій Subaru відмовився проходити алкотест у присутності журналістів. У результаті ДТП постраждалих немає.
ДТП у Києві / Фото: Магнолія-ТВ
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