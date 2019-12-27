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      У Києві водій на шаленій швидкості потрощив три автомобілі

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      У Києві водій на шаленій швидкості потрощив три автомобіля / magnolia-tv.com

      Уночі на Троєщині у Києві водій Subaru на великій швидкості протаранив три іномарки. Обставини ДТП з’ясовує поліція.

      Водій не впорався з керуванням свого авто і його почало крутити, повідомляє "Магнолія-ТВ".

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      Перешкодою стали припарковані KIA, Audi та Hundai. Судячи із потрощених авто, водій їхав на великій швидкості, бо машини порозвертало в різні боки, а запчастини розлетілися по дорозі.

      На той момент в автомобілях нікого не було. Водій Subaru відмовився проходити алкотест у присутності журналістів. У результаті ДТП постраждалих немає.

      ДТП у Києві / Фото: Магнолія-ТВ

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини Києва
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