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      У Києві водій на Toyota протаранив декілька авто: відео масштабної аварії

      321 Читать новость на русском
      Масштабна ДТП у Києві
      Масштабна ДТП у Києві / фото з соцмереж

      23 листопада у Києві поблизу станції метро "Васильківська" сталася масштабна автопригода. За словами очевидців, її винуватець – водій автівки Toyota Camry був у нетверезому стані.

      Про це інформують у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua

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      Toyota Camry на великій швидкості протаранила автомобілі у правому ряду. За словами очевидців, водій поводив себе так, наче був п'яним,
      – йдеться у повідомленні.

      Пізніше стало відомо, що алкотестер показав позначку 0, а водія Toyota забрали на огляд до нарколога. Найімовірніше, він перебував під дією заборонених препаратів.

      Окрім цього, відомо, що винуватець ДТП приїхав до столиці із Житомира, а його авто зареєстроване на батька. Toyota протаранила 4 автівки.

      Дивіться відео: Масштабна ДТП у Києві

       

      Теги: Поліція Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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