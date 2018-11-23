У Києві водій на Toyota протаранив декілька авто: відео масштабної аварії

23 листопада у Києві поблизу станції метро "Васильківська" сталася масштабна автопригода. За словами очевидців, її винуватець – водій автівки Toyota Camry був у нетверезому стані.

Про це інформують у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua

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Toyota Camry на великій швидкості протаранила автомобілі у правому ряду. За словами очевидців, водій поводив себе так, наче був п'яним,

– йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що алкотестер показав позначку 0, а водія Toyota забрали на огляд до нарколога. Найімовірніше, він перебував під дією заборонених препаратів.

Окрім цього, відомо, що винуватець ДТП приїхав до столиці із Житомира, а його авто зареєстроване на батька. Toyota протаранила 4 автівки.

Дивіться відео: Масштабна ДТП у Києві