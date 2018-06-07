У Києві водій позашляховика заблокував рух трамваїв влаштувавши ДТП

У четвер, 7 червня, на Троєщині у Києві трапилося ДТП за участі позашляховика та трамвая.

Про це повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

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В результаті ДТП було паралізовано рух трамваїв.

На вулиці Н. Закревського водій Toyota не надав пріоритет трамваю та протаранив його. Обидва транспортні засоби своїм ходом вже не поїдуть,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, попередньо, обійшлося без потерпілих. На місці ДТП працюють правоохоронні органи.