10:23
8 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Америка знищує російське православ'я. Кадиров планує вбивати за образи в інтернеті
      Вєсті Кремля
      22:32, 7 листопада
      Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває
      Вєсті.UA
      19:27, 7 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      У Києві водій таксі зніс 15 метрів залізної огорожі і перекинувся: фото, відео

      203 Читать новость на русском
      Водій таксі протаранив залізну огорожу
      Водій таксі протаранив залізну огорожу / kiev.informator.ua

      У Києві на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Hyundai Accent служби таксі Bolt. На момент ДТП у салоні не було пасажирів.

      Від травм чоловіка вберегли подушки безпеки. Про це повідомляє "Інформатор".

      Дивіться також: Масштабна ДТП у Києві: фура протаранила 8 автомобілів – фото, відео

      ДТП сталося близько 3:00. За словами водія Hyundai, він рухався з дозволеною швидкістю по проспекту з боку Куренівки. Перед ним їхав автомобіль, який різко загальмував. Щоб у нього не врізатися, чоловік теж загальмував, але на мокрій дорозі його занесло. Машина вилетіла з дороги, знесла близько 15 метрів залізної огорожі і перекинулася на бік.

      Дивіться відео з місця аварії:

      На місці працював екіпаж патрульної поліції. Обставини ДТП встановить слідство.

       

      Водій таксі влетів у залізну огорожу і перекинувся / фото Дмитро Щерблюк

      blog_ava
      Гороскоп на 8 листопада для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1601
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Самогубства, насильство, фільми про Майдан: що відбувається у Гонконзі
      сьогодні , 09:20 Самогубства, насильство, фільми про Майдан: що відбувається у Гонконзі
      Богдан Мірошниченко 423
      Кто помогает Беларуси удаляться от России
      сьогодні , 08:40 Кто помогает Беларуси удаляться от России
      Злой Одессит 680
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      7 листопада , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      4546
      Про таємниці засідань "Слуги народу" і газовий контракт з Росією: Герус розповів деталі
      сьогодні , 00:53 Про таємниці засідань "Слуги народу" і газовий контракт з Росією: Герус розповів деталі
      Катерина Козачинська 1050
      Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      7 листопада , 22:00 Письмо из Луганска: война стала частью нашей жизни
      Ольга Черненко 505
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук