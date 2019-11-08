У Києві водій таксі зніс 15 метрів залізної огорожі і перекинувся: фото, відео

У Києві на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Hyundai Accent служби таксі Bolt. На момент ДТП у салоні не було пасажирів.

Від травм чоловіка вберегли подушки безпеки. Про це повідомляє "Інформатор".

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ДТП сталося близько 3:00. За словами водія Hyundai, він рухався з дозволеною швидкістю по проспекту з боку Куренівки. Перед ним їхав автомобіль, який різко загальмував. Щоб у нього не врізатися, чоловік теж загальмував, але на мокрій дорозі його занесло. Машина вилетіла з дороги, знесла близько 15 метрів залізної огорожі і перекинулася на бік.

Дивіться відео з місця аварії:

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Обставини ДТП встановить слідство.

Водій таксі влетів у залізну огорожу і перекинувся / фото Дмитро Щерблюк