У Києві водій Uber "під кайфом" в‘їхав у автомобіль із вагітною жінкою

У неділю, 28 січня, у Києві водій сервісу пасажирських перевезень Uber вїхав у автомобіль Audi. Винуватець аварії був перший день на роботі та сам зізнався, що вживав наркотики.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Киев оперативный".

Згідно з повідомленням, водій Uber їхав на орендованому автомобілі Skoda зі сторони станції метро "Оболонь" у сторону станції метро "Мінська" по Малиновського. Неподалік від місцевої прокуратури водій вирішив здійснити поворот (або розворот), через що не пропустив автомобіль Audi.

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В автомобілі Audi їхало подружжя. Жінка на 4-му місяці вагітності отримала незначні травми. Її госпіталізували для подальшого діагностування.

Наголошується, що водій Skoda зізнався, що вживав наркотики. У його автомобілі пасажирів не було.

На місці працюють патрульні поліцейські та лікарі "швидкої".

Водій Uber скоїв ДТП у Києві