У Києві водій влаштував ДТП з чотирма авто і втік

Інцидент стався у Дарницькому районі Києва, на з'їзді з Дарницького мосту. Там у подвійному ДТП зіткнулися 4 автівки. Винуватець аварії втік з місця події.

"Вартові.Еспресо" повідомляють, що на повороті у напрямку вулиці Здолбунівської притерлися дві автівки Mazda та Alfa Romeo.

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Водій Мазди запропонував від'їхати з дороги, що зачекати поліцію у безпечному місці. Однак водій Alfa Romeo відмовився покидати місце інциденту, залишившись на місці зіткнення. Згодом поряд проїжджав автомобіль Lexus водій якого побачивши аварію різко вдарив по тормозах і саме в цей час на швидкості його задню частину протаранив Volkswagen. Удар був настільки потужним, що Lexus від інерції влетів у Mazda.

Водій Volkswagen не довго роздумуючи втік з місця аварії у невідомому напрямку.

На місце події прибули 4 карети швидкої допомоги однак, нікого з учасників ДТП госпіталізувати не було потреби, усім надали допомогу на місці.