У Києві водій Volkswagen протаранив маршрутку, є постраждалі

На київській зупинці сталася серйозна ДТП в якій постраждали пасажири маршрутки, в ході зіткнення з легковим автомобілем.

Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

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Серйозна ДТП з потерпілими сталася нещодавно навпроти ТРЦ Skymall. За попередньою інформацією, маршрутний автобус 150 стояв на зупинці громадського транспорту, а водія Volkswagen, за показами свідків, засліпило сонце і він на великій швидкості в‘їхав у задню частину автобуса,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці була велика кількість медичних працівників тому чітко сказати скільки потерпілих поки немає можливості. Відомо лише про хлопця із маршрутки, який зламав ногу та дівчину, яку госпіталізували.