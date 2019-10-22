У Києві водійка влетіла у відбійник та влаштувала скандал: відео та фото

У Києві дівчина на Suzuki Vitara влетіла у відбійник, а потім відмовилася проходити тест на наявність алкоголю у крові та влаштувала скандал.

Патрульні розповіли, що по прибуттю на місце аварії помітили у водійки ознаки алкогольного сп'яніння. Більше того, вона пила слабоалкогольний напій просто перед копами, повідомляє dtp.kiev.ua у фейсбук.

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Повідомляється, що водійка відмовилася проходити тест на драгері і влаштувала скандал поліції – вона витрусила вміст сумочки і просила у правоохоронців грошей на таксі.



Жінка влаштувала скандал

ДТП сталося, коли дівчина намагалася з'їхати з Набережно-Хрещатицької на Боричів узвіз. Водійка сказала поліцейським, що перед її машиною різко загальмував інший автомобіль і вона таким чином оминула зіткнення з ним.

В результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювали два екіпажі патрульної поліції. Деталі події і ступінь провини водійки Suzuki встановить слідство.

Дивіться відео з місця ДТП: