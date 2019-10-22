12:27
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ

      У Києві водійка влетіла у відбійник та влаштувала скандал: відео та фото

      1322 Читать новость на русском
      Аварія у Києві
      Аварія у Києві / kiev.informator.ua

      У Києві дівчина на Suzuki Vitara влетіла у відбійник, а потім відмовилася проходити тест на наявність алкоголю у крові та влаштувала скандал.

      Патрульні розповіли, що по прибуттю на місце аварії помітили у водійки ознаки алкогольного сп'яніння. Більше того, вона пила слабоалкогольний напій просто перед копами, повідомляє dtp.kiev.ua у фейсбук.

      Читайте також: Загинув ексміністр аграрної політики Кутовий: його вертоліт впав на Полтавщині – фото

      Повідомляється, що водійка відмовилася проходити тест на драгері і влаштувала скандал поліції – вона витрусила вміст сумочки і просила у правоохоронців грошей на таксі.

      аварія дтп київ
      Жінка влаштувала скандал

      ДТП сталося, коли дівчина намагалася з'їхати з Набережно-Хрещатицької на Боричів узвіз. Водійка сказала поліцейським, що перед її машиною різко загальмував інший автомобіль і вона таким чином оминула зіткнення з ним.

      В результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювали два екіпажі патрульної поліції. Деталі події і ступінь провини водійки Suzuki встановить слідство.

      Дивіться відео з місця ДТП:

       

      blog_ava
      Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      сьогодні
      11124
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      сьогодні , 11:50 Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      Сергій Фурса 544
      Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      сьогодні , 11:01 Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      435
      Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      сьогодні , 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      Наталя Сколоздра 395
      Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      сьогодні , 09:30 Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      134
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сьогодні , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 619
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук