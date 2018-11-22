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      У Києві вперше покажуть довгоочікувану виставу за п'єсою "Номери" Сенцова: коли прем'єра

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      На її створення виділили 1 мільйон 900 тисяч гривень
      На її створення виділили 1 мільйон 900 тисяч гривень / 24 канал

      7 грудня у столичному Довженко-центрі покажуть повноцінну театральну постановку за п'єсою "Номери" українського політв'язня та режисера Олега Сенцова.

      Про це сьогодні йшлося на прес-брифінгу в "Укрінформі".

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      Український Культурний Дім матеріально підтримав створення вистави  виділив 1 мільйон 900 тисяч гривень.

      У березні цього року Сенцов доручив продюсувати постановку п'єси в театрі продюсерці Анні Паленчук.


      Праворуч – продюсер Анна Паленчук та режисер-постановник Тамара Трунова. Фото: "Укрінформ"

      "Номери"  це буфонада, гротеск. Її головне завдання – розважати. Це має бути смішно від початку до кінця. Я вірю у вас, і радий, що більше не буду один,
       раніше відгукувався Сенцов щодо постановки.

      За словами Паленчук, Сенцов не вірив, що можна так швидко поставити виставу, й дуже задоволений, що це вдалося.

      Творча команда добре відома у мистецьких колах. Режисер-постановник вистави Тамара Трунова наголошує, що п'єса й вистава – різні історії. І свобода, яку Олег надав їй у роботі – рідкість.


      "Головне завдання "Номерів" — розважати. Це буфонада, гротеск"

      "Автори зазвичай з напруженням ставляться до режисерів, які втручаються у текст. Але отримана свобода передалась колективу. З акторами ми говоримо про спільне",  додає Трунова.

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      Режисерка наголошує, що вистава про суспільство, яке спочатку стало творцем системи, а потім  його жертвою. Мету ж вистави вбачає в дублюванні імені Сенцова стільки разів, скільки можливо.


      Автор афіші — український дизайнер та художник Андрій Єрмоленко, відомий антиросійськими плакатами

      Аби він звучав, аби його не забували. Ми ж розуміємо, у якому стані зараз всі перебуваємо?! Олег не має бути ні драматургом, ні режисером, аби мати право жити і бути вільним. І ми відстоюємо його інтереси не через те, що він драматург, чи талановитий. Хоча, безсумнівно, так і є. Але через те, що він людина,
       емоційно додала Трунова.

      Окрім прем'єри 7 грудня, відбудуться допрем'єрні покази вже 27, 28 та 29 листопада також у Довженко-центрі.

      "У перший день буде багато держслужбовців з різних міністерств, культурних організацій, фондів, сімох посольств, міністри, а також перша леді Марина Порошенко. У другий – громадські активісти, переселенці з Криму та Донбасу і кінематографісти. У третій – знаменитості, які розкажуть більше своїм фоловерам про виставу",  зазначає Паленчук.

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      Вистава увійде у постійний репертуар Довженко-центру та ставитиметься на сцені кожен місяць. Частина зібраних коштів піде на допомогу політв'язням і їх сім'ям. Отже, українці можуть запросто допомогти просто відвідавши виставу. 

      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов Новини культури
      Джерело: 24 канал
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