У Києві вперше покажуть довгоочікувану виставу за п'єсою "Номери" Сенцова: коли прем'єра

7 грудня у столичному Довженко-центрі покажуть повноцінну театральну постановку за п'єсою "Номери" українського політв'язня та режисера Олега Сенцова.

Про це сьогодні йшлося на прес-брифінгу в "Укрінформі".

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Український Культурний Дім матеріально підтримав створення вистави – виділив 1 мільйон 900 тисяч гривень.

У березні цього року Сенцов доручив продюсувати постановку п'єси в театрі продюсерці Анні Паленчук.



Праворуч – продюсер Анна Паленчук та режисер-постановник Тамара Трунова. Фото: "Укрінформ"

"Номери" – це буфонада, гротеск. Її головне завдання – розважати. Це має бути смішно від початку до кінця. Я вірю у вас, і радий, що більше не буду один,

– раніше відгукувався Сенцов щодо постановки.

За словами Паленчук, Сенцов не вірив, що можна так швидко поставити виставу, й дуже задоволений, що це вдалося.

Творча команда добре відома у мистецьких колах. Режисер-постановник вистави Тамара Трунова наголошує, що п'єса й вистава – різні історії. І свобода, яку Олег надав їй у роботі – рідкість.



"Головне завдання "Номерів" — розважати. Це буфонада, гротеск"

"Автори зазвичай з напруженням ставляться до режисерів, які втручаються у текст. Але отримана свобода передалась колективу. З акторами ми говоримо про спільне", – додає Трунова.

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Режисерка наголошує, що вистава про суспільство, яке спочатку стало творцем системи, а потім – його жертвою. Мету ж вистави вбачає в дублюванні імені Сенцова стільки разів, скільки можливо.





Автор афіші — український дизайнер та художник Андрій Єрмоленко, відомий антиросійськими плакатами

Аби він звучав, аби його не забували. Ми ж розуміємо, у якому стані зараз всі перебуваємо?! Олег не має бути ні драматургом, ні режисером, аби мати право жити і бути вільним. І ми відстоюємо його інтереси не через те, що він драматург, чи талановитий. Хоча, безсумнівно, так і є. Але через те, що він людина,

– емоційно додала Трунова.

Окрім прем'єри 7 грудня, відбудуться допрем'єрні покази вже 27, 28 та 29 листопада також у Довженко-центрі.

"У перший день буде багато держслужбовців з різних міністерств, культурних організацій, фондів, сімох посольств, міністри, а також перша леді Марина Порошенко. У другий – громадські активісти, переселенці з Криму та Донбасу і кінематографісти. У третій – знаменитості, які розкажуть більше своїм фоловерам про виставу", – зазначає Паленчук.

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Вистава увійде у постійний репертуар Довженко-центру та ставитиметься на сцені кожен місяць. Частина зібраних коштів піде на допомогу політв'язням і їх сім'ям. Отже, українці можуть запросто допомогти просто відвідавши виставу.