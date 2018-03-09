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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві вручили Шевченківську премію

19:35, 9 березня 180 Читать новость на русском

Президент України Петро Порошенко нагородив лауреатів Шевченківської премії

Цього року премію отримали: письменниця Емма Андієвська, директор Українського наукового інституту в Гарварді Сергій Плохій.

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Крім того за цикл історично документальних фільмів про Євромайдан премію отримала команда проекту "Вавілону 13". Режисер Володимир Тихий, оператори Ярослав Пулинський, Сергій Стеценко та Юрій Грузинов зняли десятки документальних стрічок про революцію гідності та війну на сході України.

Не всі влізли у кадр, умовно кажучи, цієї премії, тому що у нас дуже багато молодих людей. От хлопці всі їздили в АТО, знімаємо далі. Тобто знову ж таки самі події Майдану, насправді, це ще та тема, яку так чи інакше ми ще не осмислили, ще багато всього попереду,
– розповів режисер проекту "Вавілон 13" Володимир Тихий.

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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