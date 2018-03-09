У Києві вручили Шевченківську премію

Президент України Петро Порошенко нагородив лауреатів Шевченківської премії

Цього року премію отримали: письменниця Емма Андієвська, директор Українського наукового інституту в Гарварді Сергій Плохій.

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Крім того за цикл історично документальних фільмів про Євромайдан премію отримала команда проекту "Вавілону 13". Режисер Володимир Тихий, оператори Ярослав Пулинський, Сергій Стеценко та Юрій Грузинов зняли десятки документальних стрічок про революцію гідності та війну на сході України.

Не всі влізли у кадр, умовно кажучи, цієї премії, тому що у нас дуже багато молодих людей. От хлопці всі їздили в АТО, знімаємо далі. Тобто знову ж таки самі події Майдану, насправді, це ще та тема, яку так чи інакше ми ще не осмислили, ще багато всього попереду,

– розповів режисер проекту "Вавілон 13" Володимир Тихий.