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      У Києві врятували підлітка, який опинився на відколотій крижині посеред води: фото і відео

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      На Русанівці врятували підлітка з відколотої крижини
      На Русанівці врятували підлітка з відколотої крижини / Informator.ua

      У Києві на Русанівці підліток вийшов на крижину у каналі Дніпра, вона відкололася і дитина опинилась посеред води на шматку льоду.

      По льоду підліток гуляв разом зі своїми друзями. А коли просто ходити стало нудно, вони спробували відколоти крижину, повідомили у Facebook-спільноті "Киев оперативный".

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      Дітям вдалося відколоти крижину і один з підлітків поплив "у подорож" каналом.

      На місце інциденту викликали надзвичайників. Вони швидко зреагували і за допомогою човна врятували дитину з крижини. Коли ж прибули на берег, підліток швидко втік із човна.

      «Русановский мамонтёнок» Подросток вместе со своими друзьями ходил по льду. Просто ходить стало скучно и они попытались отколоть льдину. Получилось и один из них поплыл в путешествие по каналу. К счастью, быстро среагировали спасатели #ГСЧС, которые достали ребёнка со льдины и посадили себе в лодку. По прибытию на берег «мамонтёнок» быстро убежал. Уважаемые родители! Просьба провести со своими детьми беседу, чтобы они не попадали в такие приключения. Ведь, могло все закончиться совсем грустно...

      Опубліковано Киев Оперативный Субота, 9 лютого 2019 р.

      Київ Русанівка крижина діти підлітки ДСНС
      Після порятунку підліток швидко втік

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      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації ДСНС Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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