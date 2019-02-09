У Києві врятували підлітка, який опинився на відколотій крижині посеред води: фото і відео
У Києві на Русанівці підліток вийшов на крижину у каналі Дніпра, вона відкололася і дитина опинилась посеред води на шматку льоду.
По льоду підліток гуляв разом зі своїми друзями. А коли просто ходити стало нудно, вони спробували відколоти крижину, повідомили у Facebook-спільноті "Киев оперативный".
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Дітям вдалося відколоти крижину і один з підлітків поплив "у подорож" каналом.
На місце інциденту викликали надзвичайників. Вони швидко зреагували і за допомогою човна врятували дитину з крижини. Коли ж прибули на берег, підліток швидко втік із човна.
Після порятунку підліток швидко втік
Джерело: 24 канал
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