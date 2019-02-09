У Києві врятували підлітка, який опинився на відколотій крижині посеред води: фото і відео

У Києві на Русанівці підліток вийшов на крижину у каналі Дніпра, вона відкололася і дитина опинилась посеред води на шматку льоду.

По льоду підліток гуляв разом зі своїми друзями. А коли просто ходити стало нудно, вони спробували відколоти крижину, повідомили у Facebook-спільноті "Киев оперативный".

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Дітям вдалося відколоти крижину і один з підлітків поплив "у подорож" каналом.

На місце інциденту викликали надзвичайників. Вони швидко зреагували і за допомогою човна врятували дитину з крижини. Коли ж прибули на берег, підліток швидко втік із човна.

«Русановский мамонтёнок» Подросток вместе со своими друзьями ходил по льду. Просто ходить стало скучно и они попытались отколоть льдину. Получилось и один из них поплыл в путешествие по каналу. К счастью, быстро среагировали спасатели #ГСЧС, которые достали ребёнка со льдины и посадили себе в лодку. По прибытию на берег «мамонтёнок» быстро убежал. Уважаемые родители! Просьба провести со своими детьми беседу, чтобы они не попадали в такие приключения. Ведь, могло все закончиться совсем грустно... Опубліковано Киев Оперативный Субота, 9 лютого 2019 р.



Після порятунку підліток швидко втік