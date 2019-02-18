У Києві вшанували героїв Широкинської наступальної операції

16 лютого, у Києві відбулося відзначення четвертої річниці Широкинської наступальної операції.

До заходу приєдналися ветерани російсько-української війни та патріоти, які побажали вшанувати героїв цих боїв.

У рамках вказаної операції, у лютому 2015 року, бійці полку "Азов" звільнили п’ять населених пунктів на Донеччині, змінивши лінію фронту і захистивши від обстрілу місто Маріуполь. Цей наступ є прикладом стійкості та професіоналізму командного складу азовців та став одним із переломних моментів у війні на Сході України.

Вшанування пам'яті героїв розпочалося на Софійській площі. Саме звідки у 2014 році, присягнувши на вірність Україні, вирушали на війну з окупантом перші наші добровольці. Тепер ці воїни зібралися сьогодні разом, щоб згадати полеглих у боях побратимів та поділитися непростими спогадами.

Свою жалобу за загиблими висловив колишній командувач Широкинської операції і нинішній керівних "Національних Дружин" Ігор Михайленко. Потім гості заходу були запрошені відвідати культурно-мистецьку платформу "Патріот", де відбулася фотовиставка та показ відеороликів про жахливі події тих боїв.

Широкинська операція, що тривала з 10 по 15 лютого 2015 року, залишається найуспішнішим наступом українських воїнів в зоні ООС за останні 4 роки. Цей подвиг заслуговує на те, щоб його пам'ятали!

Більш детальну інформацію про події Широкинської операції ви можете знайти за посиланням.