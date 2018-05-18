У Києві вшанували жертв геноциду кримських татар

У п'ятницю, 18 травня, в Києві відбувся вечір-реквієм присвячений дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, яких у 1944 році радянська влада назвала зрадниками та примусово виселила з їхніх домівок.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка.

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На акції були присутні люди, які з 2014 року жодного разу не були на Батьківщині, навіть молодь, яка приїхала вчитись Київ, з того часу ще не бачилась із батьками.

Співачка Джамала також прийшла вшанувати пам'ять жертв геноциду і зазначила, що навіть свого сина не може відвести до Криму, адже її там називають "бандерівкою".

Я не можу вільно поїхати в Крим і насолоджуватись своєю Батьківщиною. Так, ми маємо не депортацію, але нічого гарно зараз в нас не відбувається,

– наголосила Джамала.

Кримські татари кажуть, що зараз в Криму той самий 1944 рік, адже продовжуються утиски і саджання у в’язницю.

"Вчора заарештували близько 20 молодих людей. Їх кілька годин допитували, проводили аналіз ДНК і до них застосовували принизливі процесуальні заходи. І це все просто за те, що молоді люди вийшли на акцію вшанувати пам'ять жертв геноциду", – розповіла заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

Петро Порошенко, який виступав на заході розповів, що зараз створена робоча група, яка працює над змінами до Конституції, які допоможуть самовизначитись корінному населенню Криму і пропонує створити представницький орган Кримська рада.