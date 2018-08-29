У Києві встановили електронний термінал з Книгою пам'яті про загиблих військових
Родичі загиблих досі не можуть змиритися із втратою рідних. На роковини Іловайської трагедії Стіну народної пам'яті на Михайлівській площі доповнили новими іменами. Та встановили електронний термінал з Книгою пам'яті, в якій усі військовослужбовці і добровольці, які загинули під час війни на Сході України. Загалом – майже 4 тисячі імен, і буде більше, адже пошуковці не припиняють роботи.
Сьогодні, 29 серпня 2018 року, рівно 4 роки як не стало єдиного сина Світлани. Її Андрій загинув виходячи з Іловайського котла так званим "зеленим коридором". Він став пасткою.
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"Йому навіть повістки не давали", – розповідає мати загиблого бійця Андрія Посполітака Світлана Посполітак. Ідентифікували тіло не одразу, ще кілька місяців Світлана шукала сина і сподівалась, що він живий. І лише за півроку його остаточно встановили за тестом ДНК.
На Стіні пам'яті – і загиблий боєць Андрій Посполітак
Поруч з фото Андрія на Стіні народної памяті – чорні квадрати – місця для світлин неідентифікованих та зниклих безвісти бійців. Чиїсь особи вже встановили, інших все ще шукають, розповідає волонтер, ініціатор проекту.
На Стіні народної памяті є і неідентифіковані та зниклі безвісти бійці
Поруч зі стіною встановили і електронну Книгу пам'яті з іменами усіх військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за Україну у конфлікті на Сході. За підрахунками волонтерів їх на півтори тисячі більше, ніж за офіційними за даними. В Міноборони нарахували майже дві з половиною тисячі загиблих.
Поруч зі стіною встановили і електронну Книгу пам'яті
Саме добровольці першими кинулися у горнило війни, а у 2014 році їх облік ніхто не вів. Тому цифри так разюче відрізняються, – пояснюють пошуковці. Також плутанина виникає через втрати, які називають небойовими. Чимало досі тіл, яких так і не вдалось ідентифікувати.
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До стіни, де нині найповніший перелік загиблих, 1 вересня сюди приведуть першачків. Замість урочистої лінійки їм розкажуть фрагмент нашої історії. Аби діти зрозуміли завдяки кому вони можуть вчитися і жити під мирним небом.