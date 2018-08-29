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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві встановили електронний термінал з Книгою пам'яті про загиблих військових

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Родичі загиблих досі не можуть змиритися із втратою рідних. На роковини Іловайської трагедії Стіну народної пам'яті на Михайлівській площі доповнили новими іменами. Та встановили електронний термінал з Книгою пам'яті, в якій усі військовослужбовці і добровольці, які загинули під час війни на Сході України. Загалом – майже 4 тисячі імен, і буде більше, адже пошуковці не припиняють роботи.

Сьогодні, 29 серпня 2018 року, рівно 4 роки як не стало єдиного сина Світлани. Її Андрій загинув виходячи з Іловайського котла так званим "зеленим коридором". Він став пасткою.  

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"Йому навіть повістки не давали", – розповідає мати загиблого бійця Андрія Посполітака Світлана Посполітак. Ідентифікували тіло не одразу, ще кілька місяців Світлана шукала сина і сподівалась, що він живий. І лише за півроку його остаточно встановили за тестом ДНК.


На Стіні пам'яті – і загиблий боєць Андрій Посполітак

Поруч з фото Андрія на Стіні народної памяті – чорні квадрати – місця для світлин неідентифікованих та зниклих безвісти бійців. Чиїсь особи вже встановили, інших все ще шукають, розповідає волонтер, ініціатор проекту.


На Стіні народної памяті є і неідентифіковані та зниклі безвісти бійці

Поруч зі стіною встановили і електронну Книгу пам'яті з іменами усіх військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за Україну у конфлікті на Сході. За підрахунками волонтерів їх на півтори тисячі більше, ніж за офіційними за даними. В Міноборони нарахували майже дві з половиною тисячі загиблих. 


Поруч зі стіною встановили і електронну Книгу пам'яті

Саме добровольці першими кинулися у горнило війни, а у 2014 році їх облік ніхто не вів. Тому цифри так разюче відрізняються, – пояснюють пошуковці. Також плутанина виникає через втрати, які називають небойовими. Чимало досі тіл, яких так і не вдалось ідентифікувати.

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До стіни, де нині найповніший перелік загиблих, 1 вересня сюди приведуть першачків. Замість урочистої лінійки їм розкажуть фрагмент нашої історії. Аби діти зрозуміли завдяки кому вони можуть вчитися і жити під мирним небом. 

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Жертви Україна – Росія Іловайська трагедія Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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