У Києві встановили незвичну інсталяцію про катування

Про небезпеку, яка поруч, 26 червня нагадали правозахисники. У центрі Києва з'явилась незвична інсталяція – величезний чорний спрут.

Присвячена вона міжнародному Дню підтримки жертв катувань та символізує ті муки, яких вони зазнають.

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Відео: у Києві встановили інсталяцію про катування

Таким чином активісти вирішили нагадати українцям, що вони можуть стати жертвами тортур як на мирній, так і на тимчасово окупованій території. Не обходять стороною катування і політв'язнів.

Проти українських політв'язнів знову і знову відкривають нові справи, як це сталось з Балухом, проти якого відкрили нове провадження. Він саме скаржився на те, що було застосовано насильство щодо нього з боку співробітників (правоохоронних органів РФ – 24 канал),

– сказала голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

"Образ спрута у культурі – це доволі негативний образ, який уособлює зло. Щупальця у нашій інсталяції нагадують поліцейські дубинки, і вони між собою переплетені. Це нагадує про системність проблеми", – пояснила художниця Анна Щербина.

Відео: у Києві встановили інсталяцію про катування