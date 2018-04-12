У Києві встановили рекорд України зі стрибків на скакалці

У Києві 1 тис 832 учасниці встановили рекорд України зі стрибків на скакалці. Фахівці Національного реєстру рекордів зафіксували відповідну подію 12 квітня.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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"Проведенню заходу передували багато організаційних питань. Але приємно, що наші зусилля були не марними. Важливо, що захід зацікавив як відомих спортсменок, так і небайдужих до спорту жінок. Це допомогло нам провести таку масштабну акцію та привернути увагу молоді до важливості активного та здорового способу життя”, – зазначив заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба.

Участь у події, зокрема, взяли чемпіонка з плавання Яна Клочкова й альпіністка Тетяна Яловчак.

Організаторами заходу, на якому було встановлено рекорд, стали Фонд волонтерів України, Міністерство освіти і науки України, Спортивна студентська спілка України та Федерація учнівського спорту.



У Києві 1 тис 832 учасниці встановили рекорд України зі стрибків на скакалці