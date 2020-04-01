14:10
1 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Києві втекли з обсервації понад 60 людей, які повернулись з-за кордону, – Геращенко

      - Читать новость на русском
      Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко / spb.kp

      Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що з обсервації у готелі "Козацький" в Києві втекли понад 60 людей, які напередодні повернулись з-за кордону.

      Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.

      До теми! Або залишитись на обсервації, або платити штраф, – Криклій назвав умови туристам з "Козацького"

      Геращенко додав, що ці люди спецрейсом повернулися з Катару кілька днів тому, але покинули обсервацію "через законодавчі неточності". 

      Заступник глави МВС додав, що громадяни самі повинні розуміти свою відповідальність.  "Ми не можемо людей утримувати силою", – додав він.

      Раніше один із евакуйованих з Балі Віталій Заєць розповів в ефірі 24 каналу, що деякі українці відправилися у свої міста під протоколом у розмірі 18 тисяч гривень.

      До того ж, міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував туристам зробити ПЛР-тести та надав такі варіанти:

      • безкоштовно залишитись у готелі "Козацький" і харчуватись самостійно або платити 1200 гривень за готельне харчування;
      • перейти на платну обсервацію у готель "Пуща Конгрес". За двомісний номер оплата 338 євро, за одне місце в двомісному – 169 євро.
      • поїхати додому за умов складання адмінпротоколу і сплати штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.
      • ще один компроміс: всі залишаються у "Козацькому", а через три дні охочим зроблять ПЛР-тести на коронавірус. Якщо тест негативний – дозволена самоізоляція вдома.

      карантин
      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Антон Геращенко
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 08:02 Головні новини 31 березня: карантин можуть продовжити, закон про ринок землі заблокували
      Новини України 22483
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 1 квітня: долар та євро впали у ціні
      Новини України 8044
      сьогодні , 13:01 Конфлікт Єрмака та Лероса: як скандал вплине на очільника ОП
      Новини України 6124
      сьогодні , 11:47 У 2020 році на Донбасі загинули 43 військових: поіменний список
      Новини України 31586
      сьогодні , 12:42 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 669
      Лікування 157479
      сьогодні , 13:52 Старт другого етапу медреформи: які медичні послуги будуть безкоштовними
      Здорове життя 24254
      сьогодні , 10:11 Аваков припустив, що карантин в Україні може тривати ще два місяці
      Новини України 14219
      сьогодні , 13:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 2700 хворих
      Лікування 133492
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 07:01 Антикризовий закон: суд по відео, перевірки бізнесу і соцдопомога
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 06:00 Що зміниться у квітні: надбавки до пенсій, 2 етап медреформи, карантин і податкові канікули
      Ірина Кошанська
      31 березня , 18:48 У мережу потрапили концепти нової лінійки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук