У Києві втекли з обсервації понад 60 людей, які повернулись з-за кордону, – Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що з обсервації у готелі "Козацький" в Києві втекли понад 60 людей, які напередодні повернулись з-за кордону.

Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.

До теми! Або залишитись на обсервації, або платити штраф, – Криклій назвав умови туристам з "Козацького"

Геращенко додав, що ці люди спецрейсом повернулися з Катару кілька днів тому, але покинули обсервацію "через законодавчі неточності".

Заступник глави МВС додав, що громадяни самі повинні розуміти свою відповідальність. "Ми не можемо людей утримувати силою", – додав він.

Раніше один із евакуйованих з Балі Віталій Заєць розповів в ефірі 24 каналу, що деякі українці відправилися у свої міста під протоколом у розмірі 18 тисяч гривень.

До того ж, міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував туристам зробити ПЛР-тести та надав такі варіанти:

безкоштовно залишитись у готелі "Козацький" і харчуватись самостійно або платити 1200 гривень за готельне харчування;

і харчуватись самостійно або платити 1200 гривень за готельне харчування; перейти на платну обсервацію у готель "Пуща Конгрес". За двомісний номер оплата 338 євро, за одне місце в двомісному – 169 євро.

поїхати додому за умов складання адмінпротоколу і сплати штрафу від 17 до 34 тисяч гривень .

. ще один компроміс: всі залишаються у "Козацькому", а через три дні охочим зроблять ПЛР-тести на коронавірус. Якщо тест негативний – дозволена самоізоляція вдома.



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