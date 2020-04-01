У Києві втекли з обсервації понад 60 людей, які повернулись з-за кордону, – Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що з обсервації у готелі "Козацький" в Києві втекли понад 60 людей, які напередодні повернулись з-за кордону.
Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.
До теми! Або залишитись на обсервації, або платити штраф, – Криклій назвав умови туристам з "Козацького"
Геращенко додав, що ці люди спецрейсом повернулися з Катару кілька днів тому, але покинули обсервацію "через законодавчі неточності".
Заступник глави МВС додав, що громадяни самі повинні розуміти свою відповідальність.
Раніше один із евакуйованих з Балі Віталій Заєць розповів в ефірі 24 каналу, що деякі українці відправилися у свої міста під протоколом у розмірі 18 тисяч гривень.
До того ж, міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував туристам зробити ПЛР-тести та надав такі варіанти:
- безкоштовно залишитись у готелі "Козацький" і харчуватись самостійно або платити 1200 гривень за готельне харчування;
- перейти на платну обсервацію у готель "Пуща Конгрес". За двомісний номер оплата 338 євро, за одне місце в двомісному – 169 євро.
- поїхати додому за умов складання адмінпротоколу і сплати штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.
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ще один компроміс: всі залишаються у "Козацькому", а через три дні охочим зроблять ПЛР-тести на коронавірус. Якщо тест негативний – дозволена самоізоляція вдома.
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