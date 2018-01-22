У Києві "втомився" ще один міст: з'явились фото

Вдень 22 січня у Солом'янському районі Києва сталась аварія, внаслідок чого почав обвалюватись шляхопровід.

Аварія сталась на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела.

Як повідомляють очевидці, на шляхопроводі обвалилась частина конструкцій.

Поліція перекрила проїзд, через що утворилась тягучка довжиною приблизно в 1 кілометр.

Через аварію на шляхопроводі утворились корки

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Наскільки серйозно пошкоджені несучі конструкції моста, поки невідомо, проте на фото, які публікують у мережі видно, як металеві частини нависли на кількаметровій висоті над дорогою під мостом.

Шляхопровід почав обвалюватись у Києві

Що цікаво, частину шляхопроводу на перетині проспекту Комарова і бульвару Гавела відкрили після ремонту лише в середині листопада минулого року.