20:09
22 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

У Києві "втомився" ще один міст: з'явились фото

17:02, сьогодні 2324 Читать новость на русском
У Києві почав обвалюватись шляхопровід
У Києві почав обвалюватись шляхопровід / dtp.kiev.ua

Вдень 22 січня у Солом'янському районі Києва сталась аварія, внаслідок чого почав обвалюватись шляхопровід.

Аварія сталась на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела.

Як повідомляють очевидці, на шляхопроводі обвалилась частина конструкцій.

Поліція перекрила проїзд, через що утворилась тягучка довжиною приблизно в 1 кілометр.

Київ аварія шляхопровід

Через аварію на шляхопроводі утворились корки

Дивіться також: Де у Києві не варто переходити дорогу: з’явилась карта із небезпечними "зебрами"

Наскільки серйозно пошкоджені несучі конструкції моста, поки невідомо, проте на фото, які публікують у мережі видно, як металеві частини нависли на кількаметровій висоті над дорогою під мостом.

Шляхопровід Гавела Комарова Київ

Шляхопровід почав обвалюватись у Києві

Що цікаво, частину шляхопроводу на перетині проспекту Комарова і бульвару Гавела відкрили після ремонту лише в середині листопада минулого року.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
I'll be back: Янукович повертається в Україну?
сьогодні, 20:01 I'll be back: Янукович повертається в Україну?
Наталія Лебідь 142
Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
111
День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
сьогодні, 19:10 День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
Катерина Петренко 1110
Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
сьогодні, 19:01 Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
Інна Жолобович 6949
Украинским политикам нельзя смотреть
сьогодні, 17:01 Украинским политикам нельзя смотреть "Темные времена", они все равно ничего не поймут
Юрий Касьянов 725
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Бійцям ЗСУ доведеться замість м’яса у пайках пити молоко: пропозиція Міноборони
 4 грудня 2017 , 11:59
Група бойовиків підірвалась на власній міні у зоні АТО
 28 грудня 2017 , 13:46
Прийомні родини: надія для дітей, що пережили "маленьку смерть"
 сьогодні , 21:02
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук