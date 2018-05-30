У Києві втопився школяр: фото з місця трагедії

У середу, 30 травня, у Києві у Дніпрі втопився хлопчик шкільного віку. Інцидент трапився на Трухановому острові.

Про це повідомляє Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua.

За інформацією спільноти, на місці події працюють рятувальники-водолази та чергує "швидка".

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"Хлопчик плавав у забороненому місці, з вирами і сильною течією. Зник. Дуже сподіваємося що, знайдеться живий і просто десь виплив", – мовиться у повідомленні.