У Києві втопився школяр: фото з місця трагедії
У середу, 30 травня, у Києві у Дніпрі втопився хлопчик шкільного віку. Інцидент трапився на Трухановому острові.
Про це повідомляє Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua.
За інформацією спільноти, на місці події працюють рятувальники-водолази та чергує "швидка".
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"Хлопчик плавав у забороненому місці, з вирами і сильною течією. Зник. Дуже сподіваємося що, знайдеться живий і просто десь виплив", – мовиться у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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